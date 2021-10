Nel grande progetto di restyling del fronte mare di Cagliari avviato nelle scorse settimane dal Comune piazza Matteotti dovrà diventare il grande centro intermodale della Sardegna: là dovranno confluire la metropolitana leggera, treni, bus dell’Arst, pullman del Ctm. Pure la stazione per le biciclette che sarà inserita nella rete di piste ciclabili che collegheranno la piazza col Poetto, Elmas e Pula. Nella grande struttura ci saranno anche gallerie commerciali come nelle principali stazioni europee.

Dalla Fiab di Cagliari una proposta: perché non realizzare questo grande centro intermodale nella grande aerea libera tra via San Paolo e la stazione ferroviaria. “Ecco dove realizzare il centro intermodale più grande e importante della Sardegna, lasciate in pace piazza Matteotti che con la via Roma può diventare una enorme piazza pedonale fronte mare”.

