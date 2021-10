Nuovo caso di scabbia a Cagliari. Dopo la scuola di via Castiglione, la secondaria “Ugo Foscolo” e, ieri, la scuola primaria di via Is Mirrionis e quella dell’infanzia in via Ada Negri, oggi è stata chiusa la scuola secondaria di via Piceno 2. L’istituto resterà chiuso sino al completamento dell’attività di sanificazione dei locali. A disporlo il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che con propria ordinanza n. 96 ha accolto la richiesta in data di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, del dirigente scolastico Massimo Spiga dell’Istituto Comprensivo “Santa Caterina”, motivata dalla presenza di un caso di scabbia.

