Serdiana, schianto fatale con la moto sulla 387: addio a Cirillo Andrea Lai

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la serata di ieri lungo la Statale 387. Erano circa le 21:30 quando Cirillo Andrea Lai, 49 anni, residente a Quartu Sant’Elena, ha perso la vita mentre percorreva il tratto di strada nel territorio comunale di Serdiana.

Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità, l’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua motocicletta per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo è andato a sbattere contro il guardrail, sbalzando il conducente fuori dalla sede stradale. A rendere ancora più drammatico lo scenario è stato l’incendio della motocicletta che, rimasta sulla carreggiata dopo l’urto, ha preso fuoco quasi istantaneamente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. I medici hanno tentato a lungo e con ogni mezzo di rianimare il quarantanovenne, ma le gravissime lesioni riportate nell’impatto e nella successiva caduta non gli hanno lasciato scampo. Cirillo Andrea Lai è deceduto sul colpo.

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