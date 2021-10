Si è accorto di aver imboccato la 554 bis contromano e ha tentato di evitare le prime auto che arrivavano di fronte ma non una Fiat Grande Punto con la quale lo scontro è stato violentissimo. A perdere la vita, ieri sera, è stato il 35enne Andrea Moro, panettiere di Villagrande Strisaili.

Il conducente dell’altra macchina, un 45enne di Villasimius, è finito in condizioni gravi in ospedale. Moro aveva lasciato l’Ogliastra per raggiungere Cagliari con la Nuova Orientale. Nel tratto finale, allo svincolo con la Nuova 554, ha imboccato la carreggiata sbagliata. Resosi conto dell’errore ha disperatamente cercato di non finire contro le altre macchine ma l’impatto contro la Grande Punto è stato inevitabile.

