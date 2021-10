Palazzo Doglio è il miglior hotel italiano per il 2021. Il prestigioso riconoscimento Italy’s Leading Hotel 2021 è stato assegnato venerdì scorso in occasione dell’edizione europea dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo che dal 1993 premiano le eccellenze dell’industria turistica internazionale che si sono distinte nel corso dell’anno per la qualità dei servizi offerti.

Divenuto in meno di due anni dalla sua apertura una tappa irrinunciabile delle visite a Cagliari, Palazzo Doglio è l’unico hotel della prestigiosa The Leading Hotels of the World a Cagliari: conta 72 camere, in stile classico contaminato da eleganti dettagli di design moderno, suddiviso in 4 tipologie – Classic, Deluxe, Prestige e Suite.

“La Corte – si legge in una nota stampa – rappresenta il cuore pulsante del palazzo: un’elegante spazio privato ad uso pubblico a disposizione non solo degli ospiti dell’hotel a cui fanno da cornice quattro ristoranti d’eccellenza – ognuno con un’atmosfera e stili culinari differenti -, affiancati da un esclusivo american Bar, una boutique multibrand alta gamma e da una elegante gioielleria specializzata nell’antica lavorazione sarda dell’oro. Per non parlare del Doglio Club, una vera e propria oasi di benessere e relax nel cuore della città che accoglie un percorso umido con piscina-sauna-bagno turco, palestra con attrezzature Technogym all’avanguardia, 3 cabine per i trattamenti dove si inserisce la ricercatezza dei rituali più lussuosi e delle formulazioni beauty più all’avanguardia firmate da Natura Bissé, marchio spagnolo d’eccellenza skincare, in esclusiva per tutta l’Isola”.

Tanti gli appuntamenti che dalla sua apertura hanno visto Palazzo Doglio protagonista: tra questi il calendario delle “Notti Stellate” e la sua proposta di esclusive cene a quattro mani con la partecipazione di alcuni dei più rinomanti chef stellati, come Carlo Cracco, Heinz Beck, Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani, Matteo Grandi e Alessandro Breda; il format vincente di “Vini a Corte” e la rassegna Arte in Tavola, dove le opere di una selezione di artisti della Collezione Ingrao della Galleria Comunale di Cagliari hanno ispirato i piatti dello Chef. A questo si aggiunge il palinsesto del Teatro Doglio, che ha ritrovato la sua anima originaria dopo 37 anni dalla sua chiusura e si prepara ad accogliere già da questo weekend spettacoli e appuntamenti culturali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it