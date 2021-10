Cia Agricoltori Italiani suona la sveglia alla Giunta, al Consiglio regionale e al Governo nazionale esortandoli ad affrontare e risolvere le problematiche, alcune ormai croniche, che stanno affossando l’intero comparto agricolo sardo.

Per rivendicare interventi urgenti da parte della Regione e del Governo nazionale, Cia organizza un sit in di protesta con una delegazione di agricoltori per domani mattina 29 ottobre alle ore 11 in via Roma, davanti al palazzo sede del Consiglio regionale.

Sono tanti i punti su cui Cia chiede un’azione decisa e rapida delle istituzioni. Il primo è l’aumento incontrollato del prezzo delle materie prime, del gasolio e dell’energia elettrica che stanno provocando ingenti danni ai lavoratori del settore agroalimentare e agli allevatori sardi. A ciò si aggiunge il costo dei trasporti e la mancata continuità territoriale, oltre al tema del cambiamento climatico per cui nell’Isola sono previste ondate di siccità e alluvioni in alternanza. Non mancano all’appello anche la blue tongue e la peste suina africana e malattie virali e parassitarie dell’ortofrutta. I pagamenti dei premi comunitari sono in ritardo e la riforma delle pensioni rischia di condannare gli agricoltori a pensioni minime.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it