“Da autonomista convinta mi interrogo se rispetto alla riforma costituzionale del 2001 si debba rivedere qualcosa a tutela dell’accesso ai beni pubblici, come la sanità o la scuola, a quelli che sono dritti costituzionali”, si chiede la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (PD), nel corso di un webinar sulle aree interne organizzato da Opificio Innova.

“Durante la pandemia – afferma Mura – abbiamo visto che in alcuni territori i servizi sanitari hanno funzionato poco o male e allora, con prudenza, dobbiamo chiederci come lo Stato debba intervenire dove le Regioni non riescono a organizzare l’accesso a servizi fondamentali. Esiste il tema del Titolo V da ponderare per garantire alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e il cui accesso va assicurato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it