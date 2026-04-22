Gianfranco Zola, il Coni lo premia con la stella d’oro al merito sportivo

Un nuovo e prestigioso alloro si aggiunge alla bacheca di Gianfranco Zola. L’ex fuoriclasse di Oliena, attuale vicepresidente vicario della Lega Pro, è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo, una delle massime onorificenze concesse dal Coni. La cerimonia di consegna è avvenuta a Roma, presso il Foro Italico, in occasione del 313° Consiglio Nazionale dell’ente.

Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria che ha visto Zola protagonista assoluto sui campi di tutto il mondo. Dagli esordi con la Torres ai successi internazionali con il Chelsea, passando per l’indimenticabile parentesi con il Cagliari e le magie in maglia azzurra con la Nazionale. Zola è stato premiato per il suo contributo costante alla crescita e al prestigio dello sport italiano, sia come atleta che nel suo attuale ruolo dirigenziale.

Alla cerimonia, presieduta da Luciano Buonfiglio, hanno partecipato diverse figure di spicco del mondo sportivo isolano e nazionale. Tra i presenti, a testimoniare il legame mai interrotto tra “Magic Box” e la sua terra, c’erano anche il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, e il presidente della Torres, Stefano Udassi. La premiazione di Zola rappresenta un motivo d’orgoglio per tutta l’Isola, confermando l’ex numero 10 come uno dei simboli più positivi e ammirati dello sport sardo nel mondo.

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