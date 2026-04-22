Oristano, maestro di karate insulta e minaccia gli agenti: arredi distrutti in Questura

Un pomeriggio di tensione nel centro storico di Oristano si è concluso con l’arresto di un uomo di 65 anni, noto maestro di karate della zona. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti dopo aver rivolto pesanti insulti e minacce ai poliziotti impegnati in un normale servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto riportato, il 65enne si trovava in un evidente stato di alterazione alcolica e ha reagito con estrema aggressività alla richiesta di documenti. La situazione è degenerata rapidamente: l’uomo ha opposto una strenua resistenza fisica, costringendo gli agenti a immobilizzarlo per condurlo in Questura. Una volta all’interno degli uffici di via Beatrice d’Arborea, l’uomo è andato nuovamente in escandescenze, scagliandosi contro gli arredi e causando diversi danni alla struttura.

Nella mattinata di ieri si è tenuto il processo per direttissima. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Corronca, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto. In attesa della prossima fase del procedimento, l’udienza è stata rinviata al prossimo 15 maggio. Restano pesanti le accuse nei suoi confronti, che vanno dalla resistenza e minaccia a pubblico ufficiale fino al danneggiamento aggravato di beni dello Stato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it