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Cagliari, servizio di Igiene e Salute Pubblica resterà all’ospedale Binaghi

Svolta al Binaghi: il Servizio Igiene si sposta nel corpo centrale per i lavori PNRR ma resta in via Is Guadazzonis. In arrivo anche il trasloco per Diabetologia

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Asl Cagliari

Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Cagliari non lascerà il presidio dell’ospedale Binaghi. Dopo una serie di sopralluoghi e valutazioni tecniche, la Direzione ha sciolto le riserve: il servizio si sposterà semplicemente di edificio, rimanendo all’interno del complesso di via Is Guadazzonis. La nuova collocazione è stata individuata al terzo piano del corpo centrale, a pochi metri dalla sede precedente.

Il trasloco si è reso necessario per permettere la realizzazione di ulteriori posti letto, un intervento strategico per raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La Direzione ha inoltre precisato che le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla stampa riguardo a possibili trasferimenti in altre zone della città erano solo ipotesi di studio e non decisioni definitive.

La scelta di mantenere il servizio al Binaghi è stata considerata la più idonea per minimizzare i disagi: i cittadini potranno infatti continuare a recarsi nella sede storica per le vaccinazioni. Nei prossimi giorni prenderà il via il trasloco operativo; la ASL provvederà a diffondere un cronoprogramma dettagliato per informare l’utenza e garantire la continuità delle prestazioni. Parallelamente, è stato annunciato anche il futuro spostamento del servizio di Diabetologia, che passerà dal secondo al primo piano del corpo aggiunto della struttura.

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