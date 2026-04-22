Kilicsoy, parla il presidente del Besiktas: “Speriamo non venga esercitato il riscatto”

"Non abbiamo parlato con il Cagliari di eventuali sconti sul riscatto, l'opzione scadrà a giugno", ha aggiunto il numero uno del Besiktas

Serdal Adali, presidente del Besiktas, ha parlato del futuro dell’attaccante classe 2005 Semih Kilicsoy, giunto al Cagliari nella finestra di mercato estiva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per Kilicsoy sono, per ora, 4 le reti realizzate in Serie A.

Negli ultimi giorni è nato un “caso” dovuto alle parole di Pisacane che ha dichiarato di non ricevere sufficienti garanzie dal giocatore; lo stesso, infatti, è stato utilizzato con il contagocce nelle ultime gare dei rossoblù.

“Per quanto riguarda Semih Kilicsoy l’opzione del Cagliari per acquistarlo scadrà a giugno. Speriamo non venga esercitata perché sarebbe poi difficile per noi acquistare giocatori allo stesso prezzo. Non abbiamo parlato con il Cagliari di eventuali sconti sul riscatto”, ha così dichiarato il numero uno del club turco ai microfoni della tv locale HT Spor.

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