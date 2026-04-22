Cagliari, Piano di risanamento acustico: ecco l’obiettivo e le linee di intervento

Svolta a Cagliari sul rumore notturno: il Comune lancia un piano basato sulla formazione dei gestori e una linea diretta con la Polizia Locale. Coinvolti i quartieri Marina e Stampace

Il Comune di Cagliari accelera sul Piano di risanamento acustico, cercando un delicato equilibrio tra la vivacità delle attività produttive e il diritto alla quiete dei residenti. Questa mattina, presso la sala Search di Palazzo Bacaredda, il sindaco Massimo Zedda e gli assessori Matteo Lecis Cocco Ortu (Urbanistica) e Carlo Serra (Sviluppo Economico) hanno incontrato i rappresentanti della Regione, le associazioni di categoria e i comitati dei quartieri storici, in particolare Marina e Stampace.

L’obiettivo dell’amministrazione è superare la gestione delle emergenze per approdare a un modello di corresponsabilità. Le attività economiche non saranno viste solo come soggetti commerciali, ma come custodi dello spazio urbano. Tra le principali novità emerse dal tavolo:

Figure di riferimento per la quiete: Gli esercenti saranno chiamati a individuare un responsabile che monitori il rumore nelle aree in concessione e negli spazi adiacenti, interagendo in modo informale con l’utenza per evitare eccessi.

Formazione specifica: Il Comune promuoverà corsi rivolti ai titolari delle concessioni sulla gestione dei gruppi e sulla prevenzione del disturbo alla quiete pubblica.

Linea diretta con la Polizia Locale: Verrà istituito un canale di comunicazione privilegiato tra i locali e le forze dell’ordine per segnalare tempestivamente criticità ambientali o di inquinamento acustico.

Potenziamento dei controlli: Specialmente nei mesi estivi, è previsto un rafforzamento del presidio della Polizia Locale, in raccordo con la Prefettura, per monitorare le dinamiche relazionali e garantire il rispetto delle regole.

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