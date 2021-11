Gravissimo incidente stradale questa sera in via Quirra a Cagliari. V.G. di 84 anni e M.R. di 57, madre e figlia, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero state investite da un autocarro mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Le due donne sono state immediatamente ricoverate in gravi condizioni in codice rosso al Brotzu e al Policlinico universitario (la donna più anziana è in prognosi riservata).

L’investitore, P.A. di 55 anni che si trovava alla guida dell’autocarro, è risultato positivo all’alcoltest. Per lui si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravissime. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a sequestro penale a disposizione dell’A.G.

Sono in corso ulteriori accertamenti della Polizia Locale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it