Residenti in allarme nel centro storico di Cagliari per la presenza di un “giustiziere seriale di pneumatici”. L’uomo, che avrebbe squarciato le gomme di alcune auto posteggiate in via Crispi (come si legge nella pagina Fb Parliamo di Cagliari), sarebbe abbastanza noto ai residenti della zona, che da tempo chiedono un intervento delle forze dell’ordine.

Il killer degli pneumatici si aggiunge a quello dei parabrezza, protagonista qualche settimana fa di un clamoroso raid vandalico: sempre a Stampace un uomo, in preda ad un raptus, ha distrutto parabrezza e lunotti di una decina di auto in sosta in via XXIX novembre 1847, quasi all’angolo con via Mameli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it