QUARTU. Scontro frontale questa mattina 7 novembre fra auto sulla litoranea viale Leonardo Da Vinci all’altezza del Margine Rosso, con due persone ferite in maniera non preoccupante. Sul posto 118 per i soccorsi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto incidentale e della strada, rimasta temporaneamente chiusa al traffico. Intervenuta anche la polizia locale di Quartu per gli accertamenti e i rilievi di legge.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze inviate dal 118, trasportati in ospedale uno in codice giallo e uno ferito lievemente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it