Il libro Benvenuto in Psichiatria dell’educatore cagliaritano Giovanni Casula andrà in onda, per la prima volta, in una trasmissione che la Rete Due della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Nei giorni scorsi Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu di Cada Die Teatro sono stati ospiti negli studi di Lugano per la registrazione audio dello spettacolo Benvenuto in…, tratto dal libro di Casula e interpretato da Alessandro Mascia e Giorgio Del Rio, che ha curato anche le elaborazioni musicali. Sia l’adattamento teatrale che la versione radiofonica sono firmati da Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu, con la regia dello stesso Piludu.

“Alcuni anni fa – spiega Mascia – Giovanni Casula, autore del testo, ci propose di raccontare alcune storie che aveva scritto, con grande forza e originalità espressiva, tratte da esperienze da lui vissute come educatore all’interno del Servizio di Psichiatria dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari. Alla fine del 2011 ci consegnò un manoscritto in cui raccontava frammenti di intensa umanità, le sorprese, l’empatia, le bellezze e le distorsioni che aveva visto e incontrato da quando aveva iniziato il suo lavoro di educatore. Ecco allora la decisione di dare vita a uno spettacolo, affidando a Giorgio Del Rio, musicista e complice, la sperimentazione di suoni e musiche originali e a Pierpaolo Piludu, compagno da sempre nel Cada Die Teatro, la sensibile regia”.

“Benvenuto in… – dice Piludu dello spettacolo – è un viaggio in cui tentiamo di ritrovare la dignità della malattia mentale e di guardare con occhi diversi il disagio comune a tanti esseri umani: i due protagonisti, Giovanni e Nino, nonostante le mille difficoltà che incontrano, trasmettono una contagiosa voglia di vivere. Giovanni a volte si chiude, a volte sembra un fiume in piena; Nino invece non parla, sta bene quando riesce a registrare e a elaborare nuovi suoni o abbracciare tutte le persone che incontra”.

