Questa mattina si torna tra i banchi di scuola e nelle aule universitarie. Le attività didattiche riprendono regolarmente, come confermato dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sulla sua pagina Facebook: “Cari ragazzi, cari docenti e personale scolastico, domani si rientra tutti a scuola. Non ho firmato alcuna ordinanza e quella che sta circolando nelle chat è falsa. Buona scuola e buona lezione a tutti”.

Resta però l’allerta gialla per tutta la giornata odierna. Le piogge della giornata di ieri hanno causato diversi danni in città: in viale Europa un grande pino è poggiato sulla carreggiata, mentre in viale Diaz un pino è caduto sulla facciata di un palazzo. Anche nel cimitero di Bonaria sono caduti degli alberi.

In città son state chiuse diverse strade: in via Sant’Ignazio, viale Buoncammino e via Italia a Pirri son state disposte delle transenne. In via dei Valenziani l’asfalto si è spaccato, mentre in via della Pineta il fiume d’acqua sotterraneo ha distrutto il manto stradale creando un fossato che ora è stato tappato con una lastra di ferro per far sì che una strada così strategica non venga chiusa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it