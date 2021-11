A partire da mercoledì prossimo 24 novembre nell’isola i 40-59enni potranno prenotarsi per la terza dose di vaccino anti Covid. Lo ha annunciato all’Agenzia Ansa l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. La decisione – sottolinea l’agenzia – segue quella annunciata dal commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo e dal ministro della Salute Roberto Speranza di anticipare a lunedì 22 la campagna richiami per la stessa fascia di popolazione.

La Fondazione Gimbe ha certificato che la Sardegna è indietro sulla dose booster: il tasso di copertura è del 46,9%, contro una media italiana del 53,53%. E visto che i sardi non si stanno prenotando la Regione “sta valutando l’opportunità di campagne informative per sollecitare l’adesione”. Possibile che vengano organizzati nuovi Open day negli hub vaccinali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it