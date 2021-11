Grave incidente nella mattinata di oggi all’ingresso di Cagliari, che ha coinvolto un bus del Ctm, un furgoncino e un’auto. Il tratto della strada statale 195, all’altezza di via San Paolo, è stata chiusa al traffico.

Ferite tre persone, sul mezzo pubblico c’erano pochi passeggeri, di cui due sono lievemente contusi. Subito sul posto i Vigili del fuoco e i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale: uno in codice rosso.

Gli agenti della polizia municipale di Cagliari e l’Anas sono poi arrivati sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it