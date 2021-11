A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 30 è stato chiuso temporaneamente al traffico in direzione Cagliari un tratto della strada statale 130 Iglesiente in località Siliqua.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un veicolo.

Il traffico è deviato allo svincolo di Siliqua.

Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it