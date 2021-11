Era uscito per una battuta di pesca subacquea con alcuni amici, ma quando i compagni di battuta sono ritornati in superfice si sono accorti che non era risalito: era rimasto sul fondale. Efisio Loddo, 61 enne di Sarroch, è morto così, ieri pomeriggio: incastrato ad una sagola nelle acque nella acque di Sarroch. I suoi amici sono riusciti a individuarlo attraverso la boa di segnalazione. Dopo averlo raggiunto lo hanno trascinato a riva, ma quando non c’era più nulla da fare. Dopo l’esame del medico legale, la salma del sub è stata restituita ai familiari.

