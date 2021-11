I templi di Paestum dal 25 al 28 novembre saranno lo scenario mozzafiato della Borsa mediterranea del turismo archeologico, una delle più importanti manifestazioni legate a questo settore, sempre più orientato verso forme di turismo lento, esperienziale e sostenibile. Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e la Soprintendenza ABAP per le province di Cagliari, Oristano e sud Sardegna saranno presenti nello stand del Ministero della Cultura con il sistema di realtà aumentata “PalmAPP” e la guida interattiva “Ìdese. Scopri la Sardegna con i tuoi occhi”.

Presso il desk dedicato sarà possibile simulare in anteprima assoluta l’esperienza della nuova app che, inquadrando con il tablet il monumento, darà modo di osservare scene di vita che si svolgevano all’interno degli ambienti, ricostruiti nelle loro forme originali secondo precise indicazioni scientifiche, attraverso una visualizzazione dinamica e percorrendo liberamente gli spazi del monumento. Un’esperienza immersiva di grande suggestione, una vera finestra sul passato che aiuterà a comprendere meglio la vita al tempo dei nuragici. L’inaugurazione dell’attivazione del servizio sul sito archeologico è prevista per l’inizio del 2022.

Si potrà inoltre navigare su “Ìdese”, la guida online in grado di condurre il visitatore alla scoperta dei beni culturali materiali e immateriali della Sardegna, anche i più remoti, attraverso l’interrogazione di una mappa interattiva. Il progetto, già presentato in anteprima assoluta al Lubec (Lucca beni culturali) sarà online la prossima primavera e presto sarà possibile scaricare l’app.

Si parlerà di tutto questo durante l’incontro di sabato 27 novembre alle 13 (in diretta sulla pagina Facebook della Bmta https://www.borsaturismoarcheologico.it/dirette-streaming-2021/) e sarà anche l’occasione per illustrare i progetti in corso di valorizzazione e fruizione del sistema museale delle aree archeologiche del sud Sardegna e dello straordinario stato di conservazione del patrimonio archeologico sardo.

