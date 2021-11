“Oggi abbiamo fatto una riunione con il nostro sottosegretario Pierpaolo Sileri sulla situazione che vive la Sardegna in termini di carenza di organico del personale sanitario in ospedali come il San Francesco di Nuoro”. Così, in una nota congiunta, i parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle Elvira Evangelista, Emiliano Fenu, Alberto Manca, Bernardo Marino e il consigliere regionale Michele Ciusa.

“È assolutamente urgente – proseguono i pentastellati – intervenire con norme che possano scongiurare il depauperamento di personale nella nostra Regione. I sardi hanno bisogno di una sanità pubblica all’altezza e senza personale non è possibile garantire uno standard minimo di servizi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it