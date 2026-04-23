Shock a Monserrato, 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto: indagini in corso

Una notte di sangue ha sconvolto la comunità di Monserrato. Un giovane di 23 anni, residente a Villacidro e di professione muratore, è rimasto vittima di un omicidio avvenuto nelle ore notturne. Il ragazzo è stato raggiunto da un unico, letale colpo di pistola che lo ha centrato in pieno petto, non lasciandogli scampo.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi disperati e prolungati di rianimazione effettuati dall’équipe medica sul posto, la gravità della ferita si è rivelata fatale: il cuore del giovane ha cessato di battere poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

L’intera area è stata isolata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Sul luogo del delitto sono entrati in azione anche gli specialisti del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici e scientifici necessari a cristallizzare la scena del crimine e raccogliere bossoli o altre tracce utili.

Le indagini, condotte con il massimo riserbo dai militari dell’Arma, sono attualmente in una fase serrata e articolata. Si scava nella vita della vittima e nelle sue ultime frequentazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e individuare l’autore (o gli autori) del colpo mortale. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre la notizia del tragico epilogo ha destato profondo cordoglio sia a Monserrato che nel centro del Medio Campidano dove il giovane risiedeva.

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