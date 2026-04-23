Cagliari, via libera per riqualificazione viale Trieste: lavori tra via Pola e piazzale Trento

Approvato il piano da 10,5 milioni per viale Trieste a Cagliari: tra via Pola e piazzale Trento arrivano pista ciclabile, nuovi ficus e pavimentazione green

Il restyling di viale Trieste entra nella sua fase operativa più importante. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Yuri Marcialis, ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo per la riqualificazione ambientale e paesaggistica del secondo lotto, quello compreso tra via Pola e piazzale Trento. L’intervento prevede un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro, finanziati per 6 milioni dai fondi europei PN Metro Plus 21-27 e per i restanti 4,5 milioni da risorse del bilancio comunale.

Il progetto punta a trasformare profondamente l’identità del viale, privilegiando la mobilità sostenibile e la resilienza climatica:

Mobilità e sicurezza: Verranno ridisegnate le aree dedicate a pedoni e auto, con l’inserimento di una nuova pista ciclabile sul lato ovest.

Infrastrutture moderne: È previsto il rifacimento totale delle reti idriche e fognarie, oltre a un nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED, più efficiente e orientato al risparmio energetico.

Respiro urbano: In un’ottica di contrasto alle “isole di calore”, verranno utilizzate superfici permeabili in terra e prato, favorendo il drenaggio naturale delle piogge e la respirazione del suolo.

Un punto centrale del piano riguarda la salvaguardia dell’identità botanica della zona: i grandi ficus che caratterizzano viale Trieste saranno tutelati e il patrimonio arboreo verrà potenziato con la piantumazione di nuovi esemplari della stessa specie. Il completamento dell’opera vedrà l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di restituire alla città una delle sue arterie storiche completamente rinnovata e accessibile.

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