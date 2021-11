A qualche giorno dall’udienza preliminare al Tribunale di Tempio Pausania, nel processo in cui Ciro Grillo è accusato di violenza sessuale, il padre dell’imputato, Beppe Grillo, ha ricevuto una lettera minacciosa scritta al computer. “Condoglianze, avrai lutti in famiglia nel periodo delle Feste”, si legge nel messaggio. Per questo motivo, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha ricevuto un’ulteriore protezione e le forze dell’ordine hanno rafforzato la sorveglianza domestica, a Sant’Ilario, dove vive con la famiglia.

Intanto la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per risalire agli autori del gesto. L’indagine è ora nelle mani della Digos, che stanno seguendo proprio la pista del processo al figlio.

