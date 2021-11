In Sardegna è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 295 “Di Aritzo”, a Tonara, in provincia di Nuoro, tra i km 0 e 15, a causa della caduta di un albero in carreggiata, provocata dal maltempo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it