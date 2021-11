Si terrà nel febbraio 2022 a Bruxelles la cerimonia di proclamazione dei vincitori e relativa premiazione delle 5 migliori buone prassi agli Oscar europei per il sociale nella categoria “Social Service Innovation”. All’evento – inizialmente previsto venerdì 3 dicembre in corrispondenza della Giornata mondiale delle persone con disabilità proclamata dall’ONU ma rinviato a causa delle nuove disposizioni di sicurezza contro il Covid19 del Governo Belga sulle manifestazioni – parteciperà anche l’ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi presieduta da Marco Espa. L’associazione cagliaritana è stata “nominata” dalla giuria internazionale dell’European Social Network, la comunità professionale più importante d’Europa con più di 150 autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale e organizzazioni responsabili dei servizi sociali provenienti da 35 nazioni che rappresentano più di un milione di professionisti in tutta Europa e oltre.

“Per noi non importa sapere se vinceremo o meno – dichiara all’Ansa il Presidente nazionale di ABC Marco Espa – essere in nomination, valutati e scelti da una giuria internazionale di professionisti del sociale, tra centinaia e centinaia di buone prassi di tutta Europa è già una grande vittoria nostra e dei nostri figli, la nostra strenua resilienza contro ogni forma di istituzionalizzazione, per fare in modo che le persone con disabilità – sostenute da politiche pubbliche adeguate – possano vivere in mezzo agli altri, sta diventando una necessità per l’Europa, non solo per la Svezia, non solo per l’Italia che con il PNRR ha iniziato a mettere nero su bianco politiche in favore della domiciliarità di tutti, e che il nuovo disegno di legge delega del governo Draghi sostiene nel suo testo in via di approvazione.” “Tutto questo – conclude – non è possibile disgiungerlo dalla travolgente esperienza del movimento delle persone con disabilità e delle istituzioni sarde che dal 2000 ad oggi hanno sostenuto quello che abbiamo chiesto con forza e co-progettato: il “Modello Sardegna” di sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con oltre 180 mil. di euro investiti solo quest’anno e con oltre 1,8 miliardi di euro investiti complessivamente, con migliaia di progetti personalizzati in tutto il territorio.”

