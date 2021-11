Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco a Nuoro in seguito alle abbondanti nevicate di ieri. Tra questi l’intervento degli elisoccorritori del reparto volo di Alghero per soccorrere un operaio rimasto bloccato dalla neve in località Uatzo, nel comune di Tonara. L’uomo è stato recuperato tramite verricello e trasportato al campo sportivo di Tonara. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

