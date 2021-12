La preside del liceo di Scienze umane e musicali “Sebastiano Satta” di Nuoro, Cagla Marchetti, resta ferma sulle sue posizioni. Nonostante lo sciopero degli studenti durato due giorni contro i nuovi regolamenti, le condizioni restano sempre le stess: niente piercing e unghie lunghe, obbligo di consegna del cellulare prima della lezione, un solo spostamento per classe per recarsi ai distributori automatici e stop anche alla ricreazione “lunga”.

Su quest’ultimo punto, sostiene la preside Marchetti, si sta trattando con i giovani per dare la possibilità di uscire in cortile per venti minuti osservando il distanziamento. Sulle regole sanitarie, però, non si torna indietro così come per l’uso di smartphone e altri dispositivi elettronici, dato che “sono stati trovati diversi ragazzi fare l’hotspot per collegarsi a internet”. Per quanto riguarda i piercing e le unghie lunghe, la preside Marchetti precisa che “sono i dettami del regolamento stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie sulla sicurezza in palestra e contro gli infortuni”.

