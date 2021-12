Nell’intera giornata di lunedì 13 dicembre, a causa dello sciopero nazionale degli addetti ai servizi di igiene urbana, indetto dalle principali sigle sindacali, il servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, sia in orario diurno che notturno, potrebbe subire un’interruzione.

Potrebbe inoltre non essere assicurata l’apertura dell’Ecocentro in Viale Sant’Elia e delle Isole Ecologiche in via Newton ed in piazza Puglie, così come il Centro Informazioni in Viale Ciusa n. 133 potrebbe non garantire i servizi all’utenza. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali ai sensi della L. 146/1990 e dall’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001.

I servizi riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di martedì 14 dicembre. Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile.

Si chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini interessati che potranno esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta, avendo cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non venissero ritirati ed esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.

