L’obiettivo è quello di creare una rete di professionisti che abbiano come scopo principale quello di aiutare le donne a proteggere e custodire la propria maternità, in totale rispetto delle loro idee e valori, accompagnandole con maggiore consapevolezza nella scelta da operare. Per questo l’Associazione di psicologi e psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe (NSG-Odv), con sede in Sardegna, sta cercando nuovi collaboratori volontari che forniscano questo tipo di servizio e eventualmente vogliano associarsi al progetto con il pagamento di una quota annuale.

“NSG-Odv – si legge in una nota – è una associazione di volontariato che ha sede legale in Sardegna e lavora per tutelare la gravidanza e la maternità, offrendo consulenze psicologiche gratuite alle donne che hanno problemi nella gravidanza o che sono tentate dall’aborto. Le consulenze sono offerte in presenza dai professionisti che danno questa disponibilità o per via telefonica in tutta Italia. Si offre un supporto psicologico anche alle donne che hanno fatto l’esperienza dell’aborto spontaneo o procurato”.

Tra i suoi obiettivi istituzionali la NSG-Odv ha anche lo scopo di diffondere una “cultura della vita” attraverso una rivista che, con uscita bimestrale, propone 4 ambiti di riflessione: psicologia, bioetica, cultura, politica sui quali fornisce approfondimenti scientifici e/o di reale esperienza e testimonianza di vita, sostenendo anche tutte le realtà territoriali che nel campo del terzo settore lavorano a tutela e difesa di ogni vita, dal momento del concepimento e fino alla morte. In questo settore la Associazione cerca collaboratori/volontari nel campo del giornalismo, dei canali e mezzi digitali, della promozione in campo sociale e del marketing e che naturalmente si sentano vicini ai valori del rispetto di ogni vita umana e della sua inalienabili dignità”.

