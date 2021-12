Un uomo ha perso la vita in un incendio divampato in un appartamento a Pirri, in via Duca di Genova.

Quando i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono entrati nell’edificio per spegnere le fiamme hanno rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto sono presenti anche il personale medico sanitario inviato dal 118 e i Carabinieri della stazione di Pirri.