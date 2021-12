È morto in tarda serata un uomo di 78 anni, Piero Mario Veglio, nella sua abitazione in via Duca di Genova, a Cagliari.

L’allarme è scattato attorno alle 21,30 quando sono arrivati sul posto i carabinieri di Pirri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una piccola stufa a corrente per svilupparsi in camera da letto, provocando danni anche in altre stanze.



Vani i tentativi del personale medico di rianimare l’uomo. La salma è stata restituita alla famiglia.

