Per la seconda volta in poco più di un mese, dopo l’operazione “Casa di carta”, i carabinieri di Sassari hanno rinvenuto un giro di spaccio di stupefacenti nel centro storico cittadino. Sono otto le persone sottoposte a misure cautelari, e cinque quelle arrestate in flagranza di reato. Le otto persone – di cui due in custodia cautelare e gli altri sei con divieto di dimore -, tutte di nazionalità nigeriana, erano beneficiarie del reddito di cittadinanza.

Nel corso dell’operazione delle forze dell’ordine, sono stati trovati altri 292 grammi di eroina, 7 di cocaina, 60 di marijuana e 5200 euro in contanti, che hanno portato a ulteriori cinque arresti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. Complessivamente, dunque, gli arresti sono sette.

Nella giornata di oggi sono state effettuati altre nove perquisizioni per il rinvenimento di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato così a constatare il coinvolgimento di 28 persone in totale. Il giro di affari era di cira 30mila euro mensili.

Secondo quanto emerso dalle indagini, lo stupefacente veniva nascosta all’interno della bocca degli indagati e rigettata al tossicodipendente che a sua volta lo nascondeva sempre nella bocca per eludere le investigazioni.

