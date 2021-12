Da lunedì prossimo sarà attivo il nuovo tratto della linea 9 che collegherà Cagliari alla nuova Casa di Cura di Decimomannu. La tratta consentirà ai cittadini di Cagliari, Elmas e Assemini di raggiungere direttamente la Nuova Casa di Cura, ma potrà essere utilizzata anche dagli stessi dipendenti della struttura sanitaria e dagli abitanti della zona. La linea collega Cagliari (Via Roma lato Ferrovie dello Stato) a Decimomannu Capolinea FF.SS. passando per Elmas ed Assemini e, come detto, da lunedì 20 dicembre arriverà nei pressi della Nuova Casa di Cura, dove è stata installata una fermata CTM in via delle Aie.

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza della Sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu e del Presidente di CTM Carlo Andrea Arba in una conferenza che si è tenuta a bordo del nuovo autobus Full Hybrid da 18 metri IVECO che entrerà in servizio sulla linea 9.

“Questo intervento era nei nostri programmi in quanto il collegamento con le strutture sanitarie è per noi prioritario e abbiamo fatto di tutto per renderlo possibile prima di Natale – ha detto iI Presidente di CTM Spa Carlo Andrea Arba: Questa tratta ha un interesse per i cittadini di Cagliari, Elmas e Assemini che potranno arrivare direttamente alla Nuova Casa di Cura attraverso una delle nostre linee portanti, la linea 9 appunto, ma potrà essere utilizzata anche dagli stessi dipendenti della struttura sanitaria e dagli abitanti della zona. Per rendere il viaggio più confortevole, silenzioso e sostenibile metteremo sulla linea anche i nuovi autobus ibridi Full Electric. Ci attendiamo ora un incremento dei passeggeri trasportati sulla linea 9, che monitoreremo per verificarne la capienza e l’utilizzo.

Le corse in un giorno feriale della linea 9 sul percorso di andata e ritorno sono 126 e stiamo programmando il servizio anche per il 2022. La variazione della tratta per la Nuova Casa di Cura è di circa 1,4 km al giorno che va moltiplicato per le corse giornaliere.

“Sono soddisfatta di questo nuovo servizio che reputo molto importante per il nostro Comune e ringrazio CTM e tutti i soggetti che, per parte di competenza, hanno reso possibile questo intervento – ha commentato la Sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu -. Grazie a questo collegamento anche gli abitanti di questo quartiere potranno arrivare alla Stazione Ferroviaria di Decimomannu. “Un obiettivo importante rimane il nostro impegno verso la mobilità sostenibile, la sostenibilità sociale e ambientale e credo che questa variazione di percorso, con i nuovi mezzi, sia un importante risultato per l’intera comunità”.

