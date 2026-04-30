Guspini, resistenza e aggressione verso i carabinieri: 43enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Montevecchio, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Villacidro, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 43 anni, residente nella zona, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari. Il provvedimento segna la fine del regime degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia.

L’inasprimento della misura è scaturito da un violento episodio avvenuto pochi giorni fa. I militari erano intervenuti presso l’abitazione del 43enne, che indossava il braccialetto elettronico, a seguito di una segnalazione che riferiva di un suo stato di forte alterazione psicofisica.

All’arrivo dei soccorritori del 118, l’uomo ha opposto una feroce resistenza per impedire il trasporto in ospedale. Durante il tentativo di immobilizzazione, il 43enne ha sferrato un calcio a un Vice Brigadiere dell’Arma, causandogli lesioni guaribili in alcuni giorni. Inizialmente denunciato a piede libero per resistenza e lesioni, la sua condotta è stata valutata incompatibile con la permanenza in casa.

Le relazioni tecniche dei Carabinieri hanno convinto il G.I.P. della necessità di una misura più restrittiva. L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che i domiciliari non fossero più sufficienti a garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

Dopo le formalità di rito presso la Compagnia di Villacidro, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta. L’uomo resta ora a disposizione dei magistrati, mentre la sua posizione si aggrava ulteriormente a causa della violenza esercitata contro i pubblici ufficiali durante l’espletamento delle loro funzioni.

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