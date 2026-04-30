La dea bendata bacia Muravera: due vincite al Lotto da 36.000€

La Sardegna torna a festeggiare grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 28 aprile 2026, la fortuna ha fatto tappa a Muravera, in provincia del Sud Sardegna, dove è stata realizzata una straordinaria doppietta di vincite per un valore complessivo di 36.000 euro.
La Dea Bendata si è fermata nella ricevitoria di Via Roma. Il fortunato vincitore è riuscito a centrare due premi distinti con la stessa giocata:
La prima vincita: Un premio da 22.500 euro ottenuto centrando un terno secco.
La seconda vincita: Un premio da 13.500 euro, centrato sempre grazie a un terno giocato però su tutte le ruote.
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