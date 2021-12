Circa duecento centauri vestiti rigorosamente da Babbo Natale provenienti da tutta la Sardegna si sono riuniti oggi a Cagliari per un grande moto incontro natalizio organizzato dai gruppi Criminalbike e Balentes Bikers.

Scopo della manifestazione era quello di sostenere le più importanti associazioni onlus del territorio che si occupano di aiutare gli animali in difficoltà.

Dopo l’incontro ai parcheggi di Monte Claro, le moto e gli scooter sono partiti in corteo alla volta di Marina Piccola dove i Babbi Natale centauro hanno esposto i loro bolidi. Le associazioni erano presenti con i banchetti per la raccolta di generi alimentari, coperte, offerte e per dar visibilità ai cuccioli che cercano famiglia.

