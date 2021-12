Flavia Attardi è la nuova vicepresidente del GUS Sardegna, Luchino Corrias è il segretario-tesoriere. I due giornalisti sono stati eletti ieri per acclamazione durante la prima riunione del nuovo direttivo del gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, presieduto da Sergio Nuvoli, confermato nell’incarico dopo le elezioni svolte a Cagliari il mese scorso. Del Direttivo fanno parte anche Maurizio Bistrusso, Massimo Lavena, Michele Mascia, Luigi Pambira, Marco Pili e Sandro Pisu.

Il Direttivo ha poi discusso della collaborazione con Ordine dei Giornalisti e Associazione Stampa Sarda per procedere ad un censimento degli uffici stampa operanti in Sardegna e della partecipazione attiva a varie iniziative.

Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza della formazione professionale specifica per i giornalisti e le giornaliste che operano negli uffici stampa, anche per favorire un ricambio generazionale non più rimandabile con il necessario passaggio del patrimonio deontologico della categoria. Anche per questo, è indispensabile proseguire nel solco tracciato dal precedente direttivo rendendo ancora più fruttuosa l’intesa con il sindacato sardo dei giornalisti.

Fondamentale sarà verificare lo stato di applicazione del contratto giornalistico nella Pubblica Amministrazione e il riconoscimento del ruolo e della dignità professionale dei giornalisti che vi operano.

Infine, il Direttivo del GUS Sardegna ha espresso la massima solidarietà nei confronti dei colleghi della testata giornalistica regionale della RAI, che nella giornata di ieri hanno attuato lo sciopero delle firme perché in assenza di piano industriale e confronto sindacale, il Consiglio di amministrazione ha deciso di cancellare l’edizione notturna della TgR. Il GUS Sardegna ritiene che il ridimensionamento dell’offerta informativa pubblica sia una grave ferita al pluralismo dell’informazione ed è al fianco dei colleghi della TgR in questo passaggio così delicato nella gestione dell’azienda.

