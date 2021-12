Nella giornata di domani Graziano Mesina, arrestato sabato scorso a Desulo, concluderà i tre giorni di quarantena e riceverà il vaccino anti-Covid. Le due legali dell’ex bandito sardo, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, si dicono pronte a presentare l’istanza per provare a ottenere una diversa condizione di detenzione, magari ai domiciliari.

L’ex primula rossa, infatti, ha 79 anni e avrebbe problemi di salute. Per questo le due legali domani torneranno al carcere Badu ‘e Carros per incontrare il loro assistito e chiedere una valutazione del suo stato di salute.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri di Nuoro e dai Ros. Nel mirino, i fiancheggiatori di Graziano Mesina nel suo anno e mezzo di latitanza. Nelle prossime ore, i due coniugi che lo hanno ospitato a Desulo si dovranno presentare in tribunale a Oristano, per il processo per direttissima in cui dovranno rispondere all’accusa di favoreggiamento.

