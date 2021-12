Incidente mortale questo pomeriggio in località Santu Miali sulla strada provinciale 7 per Villasor. Per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada sfondando il muro perimetrale di un’attività adibita a centro revisioni per veicoli finendo la sua corsa in un canale.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con il personale inviato dal 118, hanno estratto il conducente incastrato all’interno del veicolo purtroppo privo di vita. Il personale medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it