Un altro incidente mortale nel sud Sardegna. Intorno alle 20 per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi sulla Strada Provinciale 60 che collega Villacidro e Samassi.

Gli uomini della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere il conducente rimasto incastrato sotto il veicolo. Il personale medico sanitario ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.

La strada è stata chiusa al traffico.

È in corso la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

