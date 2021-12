Era appena giunta la notizia di una fine dell’anno calda in modo anomalo. Ma prima di arrivare all’ondata di caldo bisognerà passare attraverso la bufera. La Protezione Civile regionale ha appena diramato un’allerta meteo per vento forte sino a burrasca valevole dalle ore 18 di oggi martedì 28 dicembre 2021 sino alla mezzanotte di domani mercoledì 29 dicembre. Dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani sulla Sardegna si prevede infatti vento forte da Nord-Ovest, sino a burrasca sui rilievi del settore orientale, dove saranno probabili locali raffiche di tempesta.

La Protezione Civile regionale raccomanda massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre, è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

