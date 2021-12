La notte scorsa 24 ambulanze sono rimaste in fila ad aspettare il loro turno d’ingresso fuori dall’ospedale Brotzu. Il presidio di San Michele, infatti, è l’ultimo baluardo per i pazienti non Covid. Il nuovo pronto soccorso del Santissima Trinità, invece, accetta ormai soltanto i nuovi positivi al coronavirus.

Per i restanti pazienti, restano l’Aou di Cagliari e il policlinico di Monserrato. La situazione, quindi, si fa sempre più critica, mentre la variante Omicron continua a diffondersi nell’Isola.

Secondo gli ultimi dati di questa mattina riportati su Sardegna Salute, ad attendere fuori dal Brotzu ci sono già 7 pazienti.

