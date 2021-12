Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luigi Piras, il presunto autore dell’omicidio di Antonio Pisu, l’impresario edile di 79 anni ucciso con quattro colpi di pistola ieri mattina in una palazzina di via Agricola a Monserrato. Ieri notte il 76enne è stato trasferito nel carcere di Uta senza dire parola agli investigatori sui motivi che lo hanno spinto ad uccidere Pisu, il suo padrone di casa nella palazzina di via Agricola. Proprio la morosità di Piras, che pare non pagasse l’affitto di casa da otto anni, sarebbe stata comunque alla base dell’ennesimo litigio: la procedura di sfratto sarebbe diventata esecutiva il prossimo febbraio.

Oggi il medico legale Roberto Demontis, che ha effettuato i primi rilievi sul corpo della vittima, dovrà eseguire l’autopsia. Piras avrebbe colpito quattro volte la vittima prima di essere disarmato dal figlio dell’impresario. Si attende ora l’interrogatorio di convalida del fermo.

