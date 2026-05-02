Dramma a Villasor, auto fuori strada lungo la 196: perde la vita il conducente

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno all’una di questa notte lungo la Statale 196, nel territorio comunale di Villasor.

Un’auto, per cause che sono ancora al vaglio delle autorità, è uscita di strada all’altezza del chilometro 14, finendo la sua corsa fuori dalla sede stradale in un impatto che non ha lasciato scampo al conducente.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanluri, che ha lavorato per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, oltre ad assistere i soccorritori nelle delicate operazioni di recupero. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento.

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