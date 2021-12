Ennesimo incidente stradale nel sud Sardegna. Intorno alle 13,30 i vigili del fuoco del Comando di Cagliari con la squadra del distaccamento massimo Casu di Sanluri sono intervenuti per un incidente stradale a Guspini in via Gramsci al km 92,800. Due le persone coinvolte nello scontro tra due auto. La squadra arrivata sul posto ha messo in sicurezza lo scenario affidando ai soccorsi le persone coinvolte nello scontro. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

