Nonostante le previsioni meteo avessero confermato temperature miti e una giornata di sole, come quelle registrate fino a ieri, oggi Cagliari si è svegliata ricoperta da un manto di nebbia e circa 12°C a metà mattinata. Non esattamente quel che ci aspettava per la serata di Capodanno.

Dal 4 al 7 gennaio 2022 le temperature potrebbero subire un forte calo per entrare ufficialmente nella stagione invernale. Ma il cambio sarà molto breve, perché successivamente ci si dovrebbe nuovamente assestare sulle temperature registrate nei giorni scorsi.

