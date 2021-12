Nella mattinata di oggi a Sassari son stati sequestrati 50mila fuochi d’artificio stipati in diciassette scatoloni, dentro un capannone nella zona industriale Predda Niedda. Dopo un controllo per certificare l’idoneità del materiale pirotecnico, le forze dell’ordine hanno notato e seguito un dipendente che trasportava alcune scatole in un edificio adiacente, usato come deposito.

Secondo gli investigatori, il materiale disposto nel capannone era in pessimo stato di conservazione e custodito accanto ad altro materiale facilmente infiammabile, come accendini e altri oggetti di plastica.

Per questo i fuochi sono stati sequestrati e affidati ad una ditta specializzata per la custodia. Sul posto i vigili del fuoco e il personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro).

